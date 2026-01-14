«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку

Дать вторую жизнь отслужившим новогодним деревьям, собрав их для последующей переработки, и не допустить попадания тысяч елей и сосен на полигоны - главная цель акции.

Инициативу активно поддерживают не только экологически ориентированные депутаты и профильные организации, но и сами горожане. Координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Денис Волков подчёркивает, проблема избыточного новогоднего мусора остаётся актуальной.

«Большинство новогодних атрибутов — одноразовое пластиковое зло. В переработку мишура, дождик, подарочная упаковка не идут, а покупаются к празднику тоннами, — отмечает Денис Волков. — Но если вдруг дома оказалась живая ёлка, то ни в коем случае не выбрасывайте её на мусорку. Это худшее, что можно сделать!»

Перед сдачей, как напоминают организаторы, с дерева необходимо тщательно снять все украшения, мишуру, искусственный снег и крепления.

Который год подряд тольяттинцы получают удобную и экологичную возможность правильно утилизировать новогодние деревья, завершив праздничный сезон по-доброму и ответственно.

Сдать ёлки можно в течение января 2026 года на парковке торгового центра «Акварель» по адресу: Южное шоссе, 6. Приём организует Группа компаний «ЭкоВоз». Действует услуга «ЭкоМобиль»: для тех, кто не может привезти ёлку самостоятельно, будет курсировать специальный автомобиль.

«Чтобы вашу ёлочку не ждала бесславная гибель и долгое лежание на полигоне, предлагаем включить ее в круговорот естественной утилизации и дать возможность принести пользу после праздника», — поясняют экологи.

Вся собранная хвоя будет переработана с помощью дробилки. Полученную щепу планируется передать всем желающим — для хозяйственных нужд, мульчирования почвы, для ландшафтного дизайна или использования в вольерных комплексах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"