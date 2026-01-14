Я нашел ошибку
Главные новости:
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку

90
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.

Дать вторую жизнь отслужившим новогодним деревьям, собрав их для последующей переработки, и не допустить попадания тысяч елей и сосен на полигоны - главная цель акции.

Инициативу активно поддерживают не только экологически ориентированные депутаты и профильные организации, но и сами горожане. Координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Денис Волков подчёркивает, проблема избыточного новогоднего мусора остаётся актуальной.

«Большинство новогодних атрибутов — одноразовое пластиковое зло. В переработку мишура, дождик, подарочная упаковка не идут, а покупаются к празднику тоннами, — отмечает Денис Волков. — Но если вдруг дома оказалась живая ёлка, то ни в коем случае не выбрасывайте её на мусорку. Это худшее, что можно сделать!»

Перед сдачей, как напоминают организаторы, с дерева необходимо тщательно снять все украшения, мишуру, искусственный снег и крепления.

Который год подряд тольяттинцы получают удобную и экологичную возможность правильно утилизировать новогодние деревья, завершив праздничный сезон по-доброму и ответственно.

Сдать ёлки можно в течение января 2026 года  на парковке торгового центра «Акварель» по адресу: Южное шоссе, 6. Приём организует Группа компаний «ЭкоВоз». Действует услуга «ЭкоМобиль»: для тех, кто не может привезти ёлку самостоятельно, будет курсировать специальный автомобиль.

«Чтобы вашу ёлочку не ждала бесславная гибель и долгое лежание на полигоне, предлагаем включить ее в круговорот естественной утилизации и дать возможность принести пользу после праздника», — поясняют экологи.

Вся собранная хвоя будет переработана с помощью дробилки. Полученную щепу планируется передать всем желающим — для хозяйственных нужд, мульчирования почвы, для ландшафтного дизайна или использования в вольерных комплексах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

