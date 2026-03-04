Часть крыши Нижегородского кремля обрушилась из-за снега

В Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение деревянной кровли прясла крепостной стены в районе Кладовой башни Кремля. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

«В течение 15 минут после инцидента участок земли и пешеходная зона <...> были оперативно ограждены», — сказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Как сообщается, в результате происшествия пострадавших нет. В данный момент на объекте устанавливаются временные деревянные конструкции для восстановления защитного контура обрушенного участка.

Дополняется, что движение по боевому ходу планируют возобновить к 6 марта. Полное завершение работ, включая кровельные и гидроизоляционные, ожидается к концу мая, дополняет «Газета.Ru».