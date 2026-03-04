Я нашел ошибку
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров

164
К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров.

Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг провели опрос среди более чем 5 тысяч жительниц России*, чтобы узнать, как жители Приволжского федерального округа готовятся к 8 Марта, и сколько готовы потратить на бьюти-процедуры. Средний бюджет на бьюти-процедуры перед праздником составляет 6 781 рубль, а самые популярные услуги — маникюр, стрижка и окрашивание волос.

Согласно опросу, каждый год перед праздником в салоны красоты или к частным мастерам обращаются 24% женщин. Еще 19% делают это почти ежегодно, а 23% редко пользуются бьюти-услугами.

Молодые женщины активнее других возрастных групп пользуются бьюти-услугами перед 8 Марта. Среди респондентов 18–24 лет каждый год обращаются к мастерам 30%, среди 25–34 лет — 32%. Для сравнения: среди женщин 65+ этот показатель составляет всего 11% — почти в три раза меньше.

Среди тех, кто планирует посетить салоны или мастеров, лидируют классические процедуры. Маникюр запланировали 66% женщин, стрижку — 61%, окрашивание волос — 50%. Почти половина респондентов (45%) позаботятся об уходе за бровями и ресницами, 29% планируют сделать педикюр. Восстановление волос выбрали 18% опрошенных, СПА-процедуры — 16%.

Главная причина записаться на процедуры — желание сделать подарок себе. Этот мотив называют 40% женщин. 24% хотят выглядеть по-особенному в праздничный день, а 15% не связывают запись с праздником. Для 10% женщин это способ соответствовать стандартам красоты, 5% готовятся к встрече с друзьями, 4% ожидают внимания и комплиментов, 3% планируют процедуры перед корпоративом.

Женщины узнают о салонах красоты и услугах частных мастеров из разных источников. Среди рекламных площадок чаще всего отмечают сайты с объявлениями и маркетплейсы — об этом рассказали 20% респондентов. Реклама салонов красоты и частных мастеров у блогеров помогла 16% респондентов, наружная реклама и реклама в поисковых системах — по 11%, реклама на ТВ и в картах — по 6%, на радио — 3%.

Больше половины женщин (59%) в той или иной степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг: для 17% жительниц округа это один из основных факторов принятия решения. Еще 19% часто записываются на процедуру после просмотра рекламы, а 23% признались, что иногда обращаются к мастеру, увидев предложение.

Чаще всего женщины планируют потратить на бьюти-процедуры от 3 001 до 5 000 рублей и от 5 001 до 10 000 рублей — по 28% опрошенных. 27% готовы потратить до 3 000 рублей, 9% — от 10 001 до 20 000 рублей. От 20 001 до 30 000 рублей планируют потратить 3%, более 30 000 рублей — 2%. В среднем бюджет на бьюти процедуры перед 8 марта составляет 6 781 рубль.

Жительницы Москвы готовы потратить на процедуры больше, чем женщины из других регионов — средний чек в столице составляет 9 501 рубль.

*исследование проводилось среди 5 433 жительниц России в возрасте от 18 лет

