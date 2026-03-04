В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах

Российские банки выступили с инициативой, которая может существенно изменить правила снятия наличных в отделениях. Кредитные организации предложили наделить сотрудников офисов полномочиями временно приостанавливать операции по выдаче денег клиентам в кассах. Идею поддержали ряд крупных банков страны, сообщают «Известия».

Речь идет о введении так называемого «периода охлаждения» по аналогии с тем, как это уже работает с банкоматами. С сентября 2025 года при наличии подозрительных признаков банк обязан выдавать через банкомат не более 50 тысяч рублей в сутки в течение 48 часов. Теперь эту практику хотят распространить и на операции в отделениях, где пока никаких ограничений не существует.

Необходимость нововведения объясняется ростом случаев, когда жертвы мошенников идут снимать крупные суммы именно в кассы, минуя банкоматы с их лимитами. Сейчас банк обязан выдать деньги по первому требованию, даже если сотрудники видят явные признаки того, что клиент действует под влиянием злоумышленников - торопится, путается в объяснениях или упоминает «безопасные счета». Единственное, что могут сделать работники - попытаться уговорить человека и вызвать полицию.

По данным ЦБ, по итогам 2025 года общий ущерб от мошенников составил 29,3 млрд рублей, а число операций без согласия клиентов превысило 1,5 млн . При этом наличные, покинув кассу, становятся анонимными и полностью разрывают «цифровой след», что делает этот канал особенно привлекательным для преступников. В МВД также поддержали идею, отметив, что жертвы аферистов все чаще идут именно в кассы, чтобы снять крупные суммы и передать их курьерам.

Пока конкретные параметры «периода охлаждения» для отделений не определены. Предполагается, что при совпадении критериев риска сотрудник сможет ставить операцию на паузу на несколько часов или до суток для дополнительной проверки. Ранее сообщалось, что Центробанк также планирует внедрить новую форму отчетности для банков по сомнительным снятиям наличных, пишет МК.