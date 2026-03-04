Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы, находящиеся на одном из местных гаражей. При этом воруя их, он повредил конструкция строения.

Суд признал жителя г. Октябрьска виновным в преступлении по ст. 158 УК РФ «Кража» и обязал компенсировать потерпевшей стороне нанесенный ущерб на общую сумму в 185 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должника постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

Итог: ущерб, причиненный владельцу украденного имущества, взыскан.