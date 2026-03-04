Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы

156
Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы

Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы, находящиеся на одном из местных гаражей. При этом воруя их, он повредил конструкция строения.
Суд признал жителя г. Октябрьска виновным в преступлении по ст. 158 УК РФ «Кража» и обязал компенсировать потерпевшей стороне нанесенный ущерб на общую сумму в 185 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должника постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.
Итог: ущерб, причиненный владельцу украденного имущества, взыскан.

Новости по теме
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку
03 марта 2026, 10:38
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку
Дело в том, что соседский участок находился чуть выше ее собственного и грунт давил на смежный забор и пересыпался на участок истца. Общество
334
Жительница Самары 13 раз фиктивно поставила на учет приехавших в Россию иностранцев
02 марта 2026, 09:58
Жительница Самары 13 раз фиктивно поставила на учет приехавших в Россию иностранцев
За совершенное преступление суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
443
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
27 февраля 2026, 16:11
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей. Общество
771
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
