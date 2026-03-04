жителей Самарской области приглашают принять участие в проекте «Цифровой прорыв»

Открыта регистрация на проект «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на поддержку молодых ИТ-специалистов в сфере искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми продуктами. Участники из Самарской области смогут проявить себя в создании технологических решений, работе с искусственным интеллектом и разработке социально значимого цифрового контента. Принять участие могут школьники, студенты и опытные специалисты от 14 лет до 35 лет.

Проект «Цифровой прорыв» объединяет молодежь, готовую применять технологии для решения актуальных задач общества и развития цифровой экономики России. Для многих участников подобные проекты становятся реальным профессиональным стартом, возможностью заявить о себе, получить практический опыт и выйти на новый карьерный уровень.

«Сегодня, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, особенно важно, чтобы за каждым алгоритмом, каждым визуальным образом стоял человек с его ценностями, критическим мышлением и стремлением созидать. «Цифровой прорыв» – это больше, чем соревнования для разработчиков и дизайнеров. Это пространство, где рождается будущее, где искусственный интеллект становится инструментом решения реальных социально значимых задач, а умение работать с фактами влияет безопасность информационного поля. Именно поэтому наш проект объединяет не просто профильных специалистов, а команды единомышленников. Вместе вы способны на настоящий прорыв – технологический и творческий. Регистрируйтесь, объединяйтесь в команды, докажите, что именно вы – те, кто готов брать на себя ответственность за цифровое завтра», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участников из Самарской области на проекте «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» ждет работа в командном формате, решение практических задач, взаимодействие с экспертами отрасли и возможность представить собственные разработки на федеральном уровне. Сильнейшие команды и индивидуальные участники получат призы, поддержку партнеров и возможности дальнейшего профессионального развития.

В 2026 году проект реализуется в формате единой экосистемы цифровых соревнований и специальных проектов.

Хакатоны «Цифрового прорыва» – очные командные соревнования для разработчиков, аналитиков, дизайнеров, инженеров, специалистов по данным и всех, кто нацелен применять цифровые технологии для решения реальных задач. После регистрации участники формируются в команды, а далее получают реальный кейс от партнёров проекта. В течение двух недель команды разрабатывают цифровое решение поставленной задачи. На протяжении всей работы команды сопровождают опытные трекеры и эксперты, которые помогают выстроить процесс разработки, уточнить гипотезы, улучшить продуктовую логику и подготовить итоговое решение. Финалисты в составах команд встретятся на трех очных хакатонах в федеральных округах России, которые пройдут в гибридном формате. Командам предстоит поработать над решением практических кейсов от партнеров и создать технологические решения в ограниченное время, продемонстрировав навыки разработки, аналитики и проектного мышления. Сильнейшие участники получат звание победителей и призеров.

Регистрация на первый хакатон «Цифрового прорыва» открыта на странице проекта «Цифровой прорыв» на сайте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» до 25 марта.

Спецпроект «Первый кубок нейроконтента» – командные соревнования для дизайнеров, разработчиков, контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров и других специалистов, которые используют нейросети для создания инновационного и социально значимого вирусного контента. Участников ждут образовательные интенсивы, онлайн-марафоны и очные хакатоны. Благодаря спецпроекту креаторы в сфере ИИ смогут заявить о себе, побороться за контракты на сумму 500 000 рублей и войти в сообщество ведущих специалистов индустрии. Также в рамках «Первого кубка нейроконтента» участников ждут однодневные медиахакатоны, где команды будут решать реальные кейсы от индустриальных партнеров и генерировать медиапродукты с использованием нейросетей. Первым онлайн-соревнованием в рамках «Первого кубка нейроконтента» станет нейромарафон, который стартует 17 марта. За 24 часа командам предстоит создать видеоролик с помощью нейросетей. Главный приз для победителей – полностью оплаченная путевка на медиахакатон 3 апреля в Калининграде без дополнительного отбора.

Регистрация на нейромарафон и очный хакатон открыта на странице спецпроекта «Первый кубок нейроконтента» на сайте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» до 13 марта.

Спецпроект «Антифейк чемпионат» – программа, направленная на развитие навыков критического мышления, анализа информации и выявления недостоверных данных в цифровой среде. Она создана для тех, кто хочет научиться отличать факты от манипуляций, противостоять распространению дезинформации и повышать уровень медиаграмотности в обществе. Участники получат практические инструменты работы с информацией и освоят современные методы проверки контента. Программа включает разбор реальных кейсов и обучение выявлению ИИ-фейков. После регистрации участников ждет гибридная образовательная программа и тестирование. В финале 300 сильнейших встретятся на очном федеральном этапе. Победители и призеры получат денежные призы.

Регистрация на спецпроект «Антифейк чемпионат» откроется 5 марта на сайте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и продлится до 15 мая.

По итогам всех этапов проекта «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» планируется формирование сообщества участников и амбассадоров – специалистов, готовых внедрять цифровые решения и участвовать в развитии технологической среды страны.

Проект «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».