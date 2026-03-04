Я нашел ошибку
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом

45
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.

Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta. Обновление автопарка медучреждений региона проводится в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Автомобили активно используются в работе, включая доставку маломобильных пациентов в медучреждение и работу выездных бригад врачей. В числе водителей - ветеран специальной военной операции.

«Наш сотрудник в течение двух лет был участником СВО. Он вернулся в родную поликлинику после демобилизации по ранению. Сейчас он работает именно на одной из новых машин», — рассказала главный врач поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

За последние 5 лет в поликлинику поступило 11 новых машин. Это автомобили Niva и Lada Granta. Кроме того, поликлиника имеет специализированный транспорт: передвижной флюорографический комплекс на базе УАЗ и автобус для проведения диспансеризации на предприятиях.

«Каждый год мы фактически обновляли транспорт. Сейчас наша медицинская организация в полном объёме обеспечена автотранспортом, все машины на ходу. Это позволяет быть ближе к пациентам — особенно к тем, кто одинок, маломобилен или нуждается в паллиативной помощи», — отметила Анна Дзюбайло.

Врачи и медсестры выезжают на дом для проведения перевязок, обработок и осмотров. Один из врачей паллиативной помощи сам управляет автомобилем.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
03 марта 2026, 16:20
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний. Здравоохранение
539
На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел лейкозом. 
03 марта 2026, 14:57
Одна группа крови: самарский донор спас пациента с лейкозом из Мурманской области
На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел... Общество
414
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
02 марта 2026, 20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу... Здравоохранение
931
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
