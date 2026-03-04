Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом

Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta. Обновление автопарка медучреждений региона проводится в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Автомобили активно используются в работе, включая доставку маломобильных пациентов в медучреждение и работу выездных бригад врачей. В числе водителей - ветеран специальной военной операции.

«Наш сотрудник в течение двух лет был участником СВО. Он вернулся в родную поликлинику после демобилизации по ранению. Сейчас он работает именно на одной из новых машин», — рассказала главный врач поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

За последние 5 лет в поликлинику поступило 11 новых машин. Это автомобили Niva и Lada Granta. Кроме того, поликлиника имеет специализированный транспорт: передвижной флюорографический комплекс на базе УАЗ и автобус для проведения диспансеризации на предприятиях.

«Каждый год мы фактически обновляли транспорт. Сейчас наша медицинская организация в полном объёме обеспечена автотранспортом, все машины на ходу. Это позволяет быть ближе к пациентам — особенно к тем, кто одинок, маломобилен или нуждается в паллиативной помощи», — отметила Анна Дзюбайло.

Врачи и медсестры выезжают на дом для проведения перевязок, обработок и осмотров. Один из врачей паллиативной помощи сам управляет автомобилем.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

