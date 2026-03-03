Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний

157
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.

Главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Виталий Шустров:

"Врожденные пороки развития — это структурные или функциональные нарушения, формирующиеся в период внутриутробного развития. Их причины могут быть различными: генетические факторы, хромосомные аномалии, инфекции во время беременности, воздействие неблагоприятных внешних факторов.

При своевременном прохождении ультразвуковых скринингов во время беременности значительная часть тяжелых пороков может быть выявлена еще до рождения ребенка.

В Самарской области мониторинг врожденных пороков развития проводится с 1999 года. За годы работы значительно улучшились диагностические мощности кабинетов антенатальной охраны плода, обновился парк аппаратов УЗИ экспертного класса, продолжает работает перинатальный консилиум.

В структуре заболеваемости лидируют врожденные пороки сердца, нервной, костно-мышечной и мочевой систем. Популяционная частота большинства пороков развития соответствует общемировой практике.

В соответствии с приказом Минздрава России в Порядок наблюдения за беременностью впервые введена необходимость проведения неинвазивного пренатального теста (НИПТ). Он проводится определённым группам беременных женщин по показаниям в рамках обязательного медицинского страхования. НИПТ выполняется по крови матери и позволяет с высокой точностью оценить риск наиболее распространенных хромосомных аномалий плода. Метод безопасен для женщины и будущего ребенка, так как не требует инвазивного вмешательства. Расширение доступности НИПТ в системе ОМС является важным шагом в направлении повышения качества дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний. При наличии высокого риска по НИПТ требуется дальнейшее инвазивное подтверждение.

Ранняя диагностика дает возможность своевременно определить тактику ведения беременности и родоразрешения, подготовить специалистов, при необходимости — организовать оказание высокотехнологичной медицинской помощи новорожденному сразу после рождения".

 3 марта отмечается Всемирный день борьбы с врожденными пороками развития.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел лейкозом. 
03 марта 2026, 14:57
Одна группа крови: самарский донор спас пациента с лейкозом из Мурманской области
На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел... Общество
188
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
02 марта 2026, 20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу... Здравоохранение
794
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
02 марта 2026, 20:21
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды. Здравоохранение
773
Здравоохранение
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
3 марта 2026  16:20
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
157
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
3 марта 2026  13:09
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
237
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
2 марта 2026  21:33
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
499
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
2 марта 2026  20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
796
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
2 марта 2026  20:21
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
774
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
2 марта 2026  15:43
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
640
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
2 марта 2026  15:15
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
576
Будущие магистры СамГМУ получат уникальное сочетание фундаментальных биомедицинских знаний и современных предпринимательских инструментов.
2 марта 2026  14:29
СамГМУ запустил магистратуру «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях»
563
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
27 февраля 2026  20:42
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год
996
Ведущие российские хирурги выполняли операционные вмешательства по поводу патологий ЖКТ в формате онлайн-трансляции. Мероприятие объединило специалистов из всех регионов - от Владивостока до Калининграда.
27 февраля 2026  14:21
Врачи Самарского областного онкодиспансера приняли участие в мастер-классе
858
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16033
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
638
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
414
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
444
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
386
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1062
Весь список