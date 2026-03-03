В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний

Главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Виталий Шустров:



"Врожденные пороки развития — это структурные или функциональные нарушения, формирующиеся в период внутриутробного развития. Их причины могут быть различными: генетические факторы, хромосомные аномалии, инфекции во время беременности, воздействие неблагоприятных внешних факторов.



При своевременном прохождении ультразвуковых скринингов во время беременности значительная часть тяжелых пороков может быть выявлена еще до рождения ребенка.



В Самарской области мониторинг врожденных пороков развития проводится с 1999 года. За годы работы значительно улучшились диагностические мощности кабинетов антенатальной охраны плода, обновился парк аппаратов УЗИ экспертного класса, продолжает работает перинатальный консилиум.



В структуре заболеваемости лидируют врожденные пороки сердца, нервной, костно-мышечной и мочевой систем. Популяционная частота большинства пороков развития соответствует общемировой практике.



В соответствии с приказом Минздрава России в Порядок наблюдения за беременностью впервые введена необходимость проведения неинвазивного пренатального теста (НИПТ). Он проводится определённым группам беременных женщин по показаниям в рамках обязательного медицинского страхования. НИПТ выполняется по крови матери и позволяет с высокой точностью оценить риск наиболее распространенных хромосомных аномалий плода. Метод безопасен для женщины и будущего ребенка, так как не требует инвазивного вмешательства. Расширение доступности НИПТ в системе ОМС является важным шагом в направлении повышения качества дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний. При наличии высокого риска по НИПТ требуется дальнейшее инвазивное подтверждение.



Ранняя диагностика дает возможность своевременно определить тактику ведения беременности и родоразрешения, подготовить специалистов, при необходимости — организовать оказание высокотехнологичной медицинской помощи новорожденному сразу после рождения".



