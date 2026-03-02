Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности

Главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова:



"Адекватная подготовка к беременности, или так называемая предгравидарная подготовка, – это важный этап, который позволяет значительно снизить риски для жизни и здоровья будущей мамы и плода, а впоследствии новорожденного. Программа подготовки к беременности индивидуальна и зависит от возраста, анамнеза пары, наличия сопутствующих заболеваний, касается как будущей мамы, так и будущего отца. Нужно отметить, что универсального чек листа не существует. Длительность прегравидарной подготовки четко не регламентирована, сроки (как и сами этапы) устанавливают индивидуально.



Основными моментами для всех являются:

модификация образа жизни, нормализация режима сон–бодрствование, перевод с работы с вредными факторами

отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотических веществ) – эта рекомендация относится к обоим партнерам

сбалансированное питание

Достаточное, но не избыточное количество белков, жиров и углеводов. Ежедневное включение в рацион овощей и фруктов в умеренном количестве. Как низкий индекс массы тела - менее 18кг/м2, так и высокий - более 30 кг/м2 являются факторами риска неблагоприятных материнских и перинатальных исходов.

устранение или снижение влияния стрессовых факторов

регулярная физическая активность, продолжительность которой также зависит от исходного индекса массы тела. Для женщин с нормальным индексом массы тела (18,5–24,9 кг/м2 ) общая продолжительность аэробных упражнений умеренной интенсивности должна быть не менее 150 мин/нед, с высоким — не менее 75 мин/нед.

консультация акушера-гинеколога

консультация терапевта (оба супруга) и стоматолога, по показаниям - других специалистов. Например, консультация генетика, эндокринолога или кардиолога, направленная на выявление факторов риска и сопутствующих заболеваний, с последующим расширенным комплексом обследования и корригирующей терапии.

для партнера необходима консультацию уролога.



С чего начать?

Будущей маме - с визита к врачу акушеру-гинекологу.

Желательно, чтобы после последних родов прошло 2 года. После самопроизвольного или искусственного аборта будет нецелесообразным откладывать зачатие на 6 месяцев и более. Этого времени хватит, чтобы организм женщины восстановился и был готов к вынашиванию малыша. У женщин старше 35 лет допустимо 12 месяцев, однако после оперативных родов необходимо придерживаться интервала в 2 года.



Каждая беременность — уникальна и требует определённых подходов и индивидуальных рекомендаций".

Фото: минздрав СО