В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»

5 марта в 17:00 в Самарском академическом театре имени Д.Д. Шостаковича в честь первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии состоится арт-променад «Гений места», который пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

Арт-променад «Гений места» – интерактивное погружение в историю жизни и творчества одного из величайших композиторов XX века Дмитрия Шостаковича.

Зрители пройдут по залам Самарского академического театра оперы и балета вслед за гением и откроют для себя уникальные моменты истории, которые до сих пор живут в пространстве театра.

Участники арт-променада увидят партитуру на мраморе и фотографии из архива театра, узнают, как создавались шедевры композитора и услышат, как звучала его музыкальная подпись. Легендарная симфония прозвучит в стенах, где состоялось её первое исполнение, а город предстанет таким, каким его видел сам Шостакович.

Гости мероприятия получат эксклюзивную возможность прогуляться по зрительному залу в ожидании спектакля, подняться на колосники и оказаться в местах, хранящих уникальные символы гениального композитора.

Событие завершится посещением программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский.

Дирижёр - Алишер Бабаев

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков.

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского, рассказывает камерную историю о торжестве Веры, Надежды и Любви, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии.

Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова

Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов

Художник по свету – Сергей Дильдин

Фото: пресс-служба САТОБ