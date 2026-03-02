Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2012 года рождения, который 2 марта, в дневное время, ушел из образовательного учреждения, расположенного на ул. Степана Разина в Самарском районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 -13лет, рост 150 см.

Одет: куртка фирмы " Fila" длиной ниже колен синего цвета с капюшоном, брюки темного цвета, ботинки-дутики темного цвета, шапка черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.