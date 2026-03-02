Я нашел ошибку
Главные новости:
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».
СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили итоги и перспективы капремонта многоквартирных домов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы

276
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2012 года рождения, который 2 марта, в дневное время, ушел из образовательного учреждения, расположенного на ул. Степана Разина в Самарском районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 -13лет, рост 150 см.
Одет: куртка фирмы " Fila" длиной ниже колен синего цвета с капюшоном, брюки темного цвета, ботинки-дутики темного цвета, шапка черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».
02 марта 2026, 22:47
СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО». Общество
241
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
02 марта 2026, 21:23
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку... Культура
292
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
02 марта 2026, 20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу... Здравоохранение
500
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
375
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
326
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
309
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
327
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1007
Весь список