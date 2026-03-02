Я нашел ошибку
Главные новости:
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый получил от одного из осужденных 200 тысяч рублей за передачу запрещенных предметов – пяти мобильных телефонов и зарядных устройств к ним.
Редкие имена февраля 2026 года для мальчиков: Серафим, Ростислав, Руслан, Леонид, Добрыня.
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве

2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.

В Москве приземлился первый рейс из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после временной приостановки полетов. Об этом 2 марта сообщается на сайте аэропорта Шереметьево, пишут "Известия".

Самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил посадку в 21:08 мск.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 3 марта.

Организованным туристам продлевают проживание в отелях, но в хаосе первого дня многим пришлось оплачивать их самостоятельно

Ранее в этот день сообщалось, что аэропорты Дубая возобновят работу вечером 2 марта, они обслужат небольшое число рейсов. Отмечалось, что информацию о вылетах можно уточнить у авиакомпаний.

 

Фото:   pxhere.com

В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
Весь список