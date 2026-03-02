Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве

В Москве приземлился первый рейс из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после временной приостановки полетов. Об этом 2 марта сообщается на сайте аэропорта Шереметьево, пишут "Известия".

Самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил посадку в 21:08 мск.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 3 марта.

Организованным туристам продлевают проживание в отелях, но в хаосе первого дня многим пришлось оплачивать их самостоятельно

Ранее в этот день сообщалось, что аэропорты Дубая возобновят работу вечером 2 марта, они обслужат небольшое число рейсов. Отмечалось, что информацию о вылетах можно уточнить у авиакомпаний.

Фото: pxhere.com