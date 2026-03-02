Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей

В г. Самаре мужчине 1947г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил самарцу, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо отдать курьеру, положить деньги на «безопасный счет» и через некоторое время вся сумма вернется обратно. Мужчина поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
02 марта 2026, 09:26
02 марта 2026, 09:26
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Общество
Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта
02 марта 2026, 09:09
02 марта 2026, 09:09
Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта
Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Криминал
Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей
27 февраля 2026, 10:29
27 февраля 2026, 10:29
Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей
Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником МФЦ. Криминал
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
Под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
