Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей

В г. Самаре мужчине 1947г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил самарцу, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо отдать курьеру, положить деньги на «безопасный счет» и через некоторое время вся сумма вернется обратно. Мужчина поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.