3 марта на севере губернии ожидается сильный мокрый снег, метель

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 3 марта на севере Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель, при ухудшении видимости до 500-1000 метров, местами усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com