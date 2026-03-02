В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Глава города Самары Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов поблагодарили представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов, которые оказывают поддержку бойцам специальной военной операции и участвуют в проектах, направленных на помощь военнослужащим и их семьям.



«Мы встречаемся после Дня защитника Отечества и накануне самого теплого праздника в году – 8 марта. Все вы так или иначе – защитники: кто-то лично принимал участие в боевых действиях, а кто-то активно поддерживал и поддерживает наших бойцов, находясь в тылу. Мы все знаем притчу о том, как легко сломать прутик, если он один. Только в единстве наша сила, и именно вы – пример той самой силы, которую ничто не сломит. Всех защитников еще раз поздравляю с праздником, а наших милых женщин – с наступающим праздником. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Почетной грамотой главы городского округа Самара I степени награждена Ольга Некрасова, член Президиума Совета ветеранов Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Еще пять человек получили Благодарственные письма главы городского округа Самара – это учредитель и юрист благотворительного фонда «Сердце Самары» Валентина Апанасова, волонтеры СВО Александр Маринчев и Станислав Юнусов, член Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Людмила Китаева и ветеран специальной военной операции Дмитрий Курташкин.



Благодарственными письмами Думы города Самары отмечены председатель ревизионной комиссии Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Советского района г.о. Самара Валентина Карцева, педагог школы № 26 имени дважды Героя Социалистического Труда Д.И. Козлова Алёна Кузнецова, лектор по патриотическому воспитанию Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Ирина Фейгина и куратор волонтерской группы Храма в честь Всех Святых в Земле Русской Просиявших Ольга Хромова.



С экрана с поздравлениями ко всем гостям обратились участники СВО из Самары, прямо сейчас находящиеся на передовой. Подарком для гостей стала концертная программа «Предчувствие весны» от солистов и артистов Самарской государственной филармонии.

Фото: пресс-служба администрации Самары