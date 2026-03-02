Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году

27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.

Программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив граждан в двух формах: общественные проекты и мероприятия по самообложению граждан.

27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.

В конкурсную комиссию поступило 28 общественных инициатив. Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 31 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой, проведет оценку каждой заявки. Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета в размере 75% от стоимости объекта.

Принять участие в мероприятиях по поддержке решений о самообложении граждан могут только жители поселений Самарской области. Стоимость мероприятия складывается из двух источников: средства самообложения граждан, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц (25%) и средства областного бюджета (75%).

Жители городских округов, поселений и муниципальных районов могут принять участие в конкурсном отборе общественных проектов, их стоимость состоит из следующих источников: средства физических лиц (от 3%); юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (от 6%); средства бюджета муниципального образования (от 1%); средства областного бюджета (до 94%).

Напомним, в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» 27 января уже состоялось подведение итогов по поддержке общественных проектов для реализации в 2026 году. Всего на конкурс было заявлено 365 проектов, поддержку получили 210 инициатив граждан.

Поддержка инициатив граждан по программе «Народный бюджет Самарской области» осуществляется в порядке конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Выдвигать инициативы могут сами жители в составе инициативных групп, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Инициативы по реализации объектов в 2027 году уже принимаются органами местного самоуправления в целях своевременной подготовки конкурсной документации на очередной конкурсный отбор в рамках государственной программы.

Подробная информация о государственной программе Самарской области «Народный бюджет Самарской области», правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте: /open_government/narodnyj-byudzhet-samarskoj-oblasti/

