В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна

В Самарской области продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна. На прошедшей неделе они затронули трассы в шести районах, включая участки дорог «Самара — Бугуруслан» и «Тольятти — Узюково — Димитровград».



Всего в этом сезоне дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров. Оперативное выявление дефектов и применение литого асфальтобетона позволяют поддерживать нормативное состояние трасс, по которым курсируют школьные автобусы и рейсовый транспорт.

Фото: департамент информационной политики СО