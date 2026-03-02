Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Март 2026
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна

165
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.

В Самарской области продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна. На прошедшей неделе они затронули трассы в шести районах, включая участки дорог «Самара — Бугуруслан» и «Тольятти — Узюково — Димитровград».

Всего в этом сезоне дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров. Оперативное выявление дефектов и применение литого асфальтобетона позволяют поддерживать нормативное состояние трасс, по которым курсируют школьные автобусы и рейсовый транспорт.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Весь список