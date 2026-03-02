В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»

В Сызрани на родине Аркадия Ильича Островского – заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Лауреата международных песенных фестивалей и конкурсов, выдающегося советского композитора-песенника, пианиста, состоялся Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг», посвященный 175-летию Самарской губернии и Году единства народов России.

«Фестиваль стал замечательной платформой для юных талантов, вдохновляя их на творчество и саморазвитие. За 20 лет существования фестиваля в нем приняли участие молодые исполнители и художники из 49 регионов России – что говорит о его масштабности и известности далеко за пределами Самарской области», - поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Почетные председатели организационного комитета: М.А. Островский – академик Российской академии наук, президент Физиологического общества имени И.П.Павлова; А.В. Чайковский – председатель Союза композиторов России, композитор, пианист, народный артист РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии.

В рамках конкурса–фестиваля состоялись конкурсные прослушивания, просмотр и выставка художественных работ по изобразительному искусству лауреатов конкурса, образовательная программа (круглый стол, творческие встречи и мастер–классы членов конкурсного жюри - ведущих специалистов культуры и искусства Российской Федерации).

25 февраля творческим подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения», в которой приняли участие:

- Большой детский хор имени В.С. Попова, художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный артист России Анатолий Кисляков (г. Москва);

- Сводный хор учащихся детских школ искусств г.Сызрани;

- Левянт М.Г., заместитель председателя Союза композиторов России, председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России, композитор;

- Зубков В.А., солист Самарской государственной филармонии, обладатель «Гран-при» и премии «Лучший баритон года» международного конкурса вокалистов.

В выставочном зале ДШИ им.А.И.Островского прошло открытие выставки «Пусть всегда будет солнце» художественных работ Лауреатов Конкурса-фестиваля в номинации «Изобразительное искусство».

25-27 февраля состоялась большая образовательная программа, посвященная актуальным вопросам художественного творчества и дополнительного образования в области культуры и искусства на современном этапе.

