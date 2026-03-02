Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»

120
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».

В Сызрани на родине Аркадия Ильича Островского – заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Лауреата международных песенных фестивалей и конкурсов, выдающегося советского композитора-песенника, пианиста, состоялся Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг», посвященный 175-летию Самарской губернии и Году единства народов России.

«Фестиваль стал замечательной платформой для юных талантов, вдохновляя их на творчество и саморазвитие. За 20 лет существования фестиваля в нем приняли участие молодые исполнители и художники из 49 регионов России – что говорит о его масштабности и известности далеко за пределами Самарской области», - поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Почетные председатели организационного комитета: М.А. Островский – академик Российской академии наук, президент Физиологического общества имени И.П.Павлова; А.В. Чайковский – председатель Союза композиторов России, композитор, пианист, народный артист РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии.

В рамках конкурса–фестиваля состоялись конкурсные прослушивания, просмотр и выставка художественных работ по изобразительному искусству лауреатов конкурса, образовательная программа (круглый стол, творческие встречи и мастер–классы членов конкурсного жюри - ведущих специалистов культуры и искусства Российской Федерации).

25 февраля творческим подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения», в которой приняли участие:
- Большой детский хор имени В.С. Попова, художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный артист России Анатолий Кисляков (г. Москва);
- Сводный хор учащихся детских школ искусств г.Сызрани;
- Левянт М.Г., заместитель председателя Союза композиторов России, председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России, композитор;
- Зубков В.А., солист Самарской государственной филармонии, обладатель «Гран-при» и премии «Лучший баритон года» международного конкурса вокалистов.

В выставочном зале ДШИ им.А.И.Островского прошло открытие выставки «Пусть всегда будет солнце» художественных работ Лауреатов Конкурса-фестиваля в номинации «Изобразительное искусство».

25-27 февраля состоялась большая образовательная программа, посвященная актуальным вопросам художественного творчества и дополнительного образования в области культуры и искусства на современном этапе.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены».
28 февраля 2026, 15:58
В регионе прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сызранская ласточка»
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены». Спорт
709
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
25 февраля 2026, 14:29
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46. ЖКХ
599
Серебряными призерами стали спортсмены из Сызрани Леонид Пак и Радомир Аксянов, дебютировавшие на международных соревнованиях.
20 февраля 2026, 15:52
Сызранские спортсмены - призеры международных соревнований по самбо
Серебряными призерами стали спортсмены из Сызрани Леонид Пак и Радомир Аксянов, дебютировавшие на международных соревнованиях. Спорт
752
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
80
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
231
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
240
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
275
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
961
Весь список