В регионе прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сызранская ласточка»

Всероссийское физкультурное мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка» и соревнования на призы главы городского округа Сызрань проходили на этой неделе на ледовой площадке «Сызрань-Арены».

В турнире участвовали юные фигуристы 6-9 лет, представлявшие 16 регионов страны - всего около 200 человек. Спортсмены выступали в одиночном катании по программам третьего и второго спортивного разряда.

Победителем соревнований среди мальчиков во втором спортивном разряде стал спортсмен из Самарской области, учащийся ГАУ СШОР №1 Михаил Полянский.

- Сызрань с 2017 года принимает фигуристов со всей страны. Здесь выступали олимпийская чемпионка Анна Щербакова, призер Олимпийских игр Александра Трусова. Эти традиции мы сохраняем. От имени Федерации фигурного катания на коньках Самарской области от всей души благодарю всех, кто внес вклад в организацию и проведение этого детского мероприятия в Сызрани, - подчеркнула президент областной Федерации фигурного катания Вера Богуш.

В марте Самарская область примет еще одно всероссийское мероприятие по фигурному катанию: в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдет ежегодный турнир по танцам на льду «Кумпарсита».

Фото: минспорта СО