Главные новости:
С 1 марта до 15 марта вводится временное ограничение движение для всех видов транспорта по участку дороги 798 км «Самара – Оренбург» – Лопатино».
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены».
Температура воздуха 1 марта в Самаре ночью -4, -6°С, днем +1, -1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
В Самаре временно изменится расписание движения по автобусным маршрутам №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66 со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик.
28 февраля Новокуйбышевске в физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» проходит региональный Кубок защитников Отечества.в 
В Самарской области ожидается сильный снег, метель, местами гололедица
Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
В регионе прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сызранская ласточка»

119
В конце февраля Всероссийское мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка»  проходили на ледовой площадке «Сызрань-Арены».

Всероссийское физкультурное мероприятие по фигурному катанию на коньках «Сызранская ласточка» и соревнования на призы главы городского округа Сызрань проходили на этой неделе на ледовой площадке «Сызрань-Арены».

В турнире участвовали юные фигуристы 6-9 лет, представлявшие 16 регионов страны - всего около 200 человек. Спортсмены выступали в одиночном катании по программам третьего и второго спортивного разряда.

Победителем соревнований среди мальчиков во втором спортивном разряде стал спортсмен из Самарской области, учащийся ГАУ СШОР №1 Михаил Полянский.

- Сызрань с 2017 года принимает фигуристов со всей страны. Здесь выступали олимпийская чемпионка Анна Щербакова, призер Олимпийских игр Александра Трусова. Эти традиции мы сохраняем. От имени Федерации фигурного катания на коньках Самарской области от всей души благодарю всех, кто внес вклад в организацию и проведение этого детского мероприятия в Сызрани, - подчеркнула президент областной Федерации фигурного катания Вера Богуш.

В марте Самарская область примет еще одно всероссийское мероприятие по фигурному катанию: в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдет ежегодный турнир по танцам на льду «Кумпарсита».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Сызрань

