Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск

В расписании международного аэропорта Курумоч появится новое направление. Теперь жители Самарской области смогут улететь на север России, пишет 63.ру.

«С 4 марта авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы в Ханты-Мансийск. Самолеты будут летать один раз в неделю — по средам», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет будет вылетать в 23:15. В Ханты-Мансийск борт прибудет в 02:35. Обратный вылет в Самару запланирован на раннее утро четверга — 03:35. Посадка в Самаре — в 05:10.

«Полеты будут осуществляться на самолетах Сухой Суперджет-100», — добавили в пресс-службе Курумоча.