В Похвистневском районе в ДТП пострадали женщина девочка

Полицейские работали на месте ДТП в Похвистневском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 28 февраля года в 05:55 на ул. Бугурусланской городского округа Похвистнево 39-летний мужчина, управляя а/м Kia Sportage, двигался в сторону города Бугуруслан. В пути следования водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в кювет. С места ДТП в травматологическое отделение госпитализированы пассажиры: 41-летняя женщина и 13-летняя девочка.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ № 102 ПСО №35 противопожарной службы Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.