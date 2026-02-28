«От школьника до специалиста: чемпионат «Профессионалы» помогает молодёжи найти свой путь в медицине»

28 февраля в Самарской области завершается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В этом году более 230 школьников региона соревнуются по 42 компетенциям. дной из площадок чемпионата стал Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной, где прошли соревнования юниоров по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Юниорские соревнования становятся для подростков реальным входом в профессию. Работа в условиях, максимально приближённых к медицинской практике, помогает определиться с будущим обучением: вчерашние школьники поступают в медицинские колледжи и спустя время выходят на чемпионат уже как участники основной категории.

«В этом году компетенция проводится уже во второй раз, и количество участников заметно увеличилось. Примечательно, что среди конкурсантов — не только учащиеся профильных классов. Юниоры успешно выполняют практически те же задачи, что и основная категория участников: проводят санитарно-просветительскую работу, грамотно организуют социальный уход и уверенно выполняют разные медицинские манипуляции — будь то измерение давления и температуры, уход за лежачим пациентом или обработка гастростомы. Это подтверждает серьёзный подход юниоров к профессиональному развитию», — отметил главный эксперт компетенции «Медицинский и социальный уход» Денис Головко.

Проведение соревнований на базе медицинского колледжа отражает принцип преемственности подготовки кадров: школьники знакомятся с профессией, студенты совершенствуют навыки, а регион получает мотивированных молодых специалистов. С 2026 года колледж является базовой организацией медицинского кластера «Профессионалитета». Для Самарской области это особенно важно — спрос на специалистов со средним медицинским образованием остаётся стабильно высоким, а перечень востребованных специальностей включает сестринское дело, акушерство, медицинский массаж и социальный уход.

Поддержка молодых специалистов усиливается региональными мерами социальной политики. Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» предусматривает финансовые выплаты и дополнительные гарантии для специалистов, приходящих работать в государственные медицинские организации региона, особенно в малых городах и сельских территориях. Чемпионат становится частью этой кадровой стратегии, помогая формировать устойчивый интерес к профессии и закреплять будущих специалистов в области.

«Мой путь к участию в чемпионате начался в прошлом году — тогда я была волонтёром и работала в роли актёра-пациента. Увидела изнутри, как проходят испытания, оценила уровень подготовки и прониклась атмосферой профессионального состязания. Это настолько вдохновило, что я приняла решение в этом году поучаствовать как конкурсант. Хотела не просто попробовать свои силы, а достойно представить свой колледж в регионе и, если повезёт, побороться за победу на Всероссийском этапе», — рассказала студентка Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Журавлева.

Всероссийское чемпионатное движение входит в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Победители регионального этапа, имена которых объявят 12 марта, представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях и в финале чемпионата.