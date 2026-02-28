В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью

Я нашел ошибку
В Самаре после ДТП, оформленного по «европротоколу», пассажир обратилась за медицинской помощью. 27 февраля в Кировском районе областного центра в 13:00 возле дома №124 по ул. Физкультурная 70-летний мужчина, управляя а/м Lada Granta, двигался со стороны ул. Севастопольская. В пути следования при совершении манёвра поворота на ул. Металлистов пенсионер не выполнил требования ПДД РФ и допустил столкновение с а/м ВАЗ 2109 под управлением 27-летнего местного жителя, который двигался со встречного направления прямо. После того как водители самостоятельно зафиксировали факт ДТП без участия полиции, пассажир а/м Lada Granta – 68-летняя женщина обратилась в лечебное учреждение, где медики назначили ей амбулаторное лечение.

 

Теги: ДТП

