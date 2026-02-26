В Ставропольском районе после ДТП ночью проводили аварийно-спасательные работы

Сегодня ночью, 26 февраля, в 3 часа 2 минуты в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 982 километре трассы М-5 в районе села Зеленовка.

По прибытии было установлено, что произошел наезд автомобиля Volkswagen Polo на стоявший на обочине автомобиль КАМАЗ с цистерной. К сожалению, пострадал водитель Volkswagen Polo - был госпитализирован в Городскую Больницу № 5 города Тольятти. Наши пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, стабилизировали транспортное средство.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает водителям о необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и скоростной режим. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"