В Самаре маршрутный автобус сбил девочку на переходе 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля.
В Самаре за неделю 374 наблюдателя насчитали более 5 тысяч воробьев
Одна тысяча шестьсот тридцать россиянок вышли замуж в Турции в 2025 году.
Россиянки - в пятерке иностранных невест в Турции  за 2025 год
В Перми завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-17 лет.
Спортсменки губернии - призеры первенства России по гиревому спорту
В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств - участники СВО получили 172 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.
Участники СВ региона получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
24 февраля в Жигулёвске, на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прошли тренировочные пожарно-тактические учения.
В Жигулёвске сегодня пожарные отработали навыки тушения пожара в храме
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.
За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек
26 февраля в программе «Прямой диалог» зам. мэра Самары Данил Морозов расскажет о приоритетах проектирования и планирования территорий, о строительстве новых образовательных и спортивных учреждений, о ходе переселении граждан из ветхого и аварийного жилья
Зам. главы Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
22 февраля дворник спас мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге дворника из Узбекистана наградили медалью за спасение выпавшего из окна мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре маршрутный автобус сбил девочку на переходе 

221
24 февраля, утром, в Самаре автобус МАЗ (маршрут № 67) сбил девочку 2014 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

24 февраля 2026 года 08:20 в городе Самаре водитель, 1979 года рождения, управляя автобусом МАЗ (маршрут № 67), двигаясь по улице Устинова, возле д.3, допустил наезд на пешехода - девочку 2014 года рождения.

По предварительной информации, несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

С места дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений и в местах возможного появления детей. Родителям рекомендуется регулярно напоминать несовершеннолетним о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
24 января 2026, 22:06
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь. Закон
1041
24 января 2026 года утром в результате ДТП электровелосипедист госпитализирован.
24 января 2026, 14:43
На улице Промышленности в Самаре электровелосипедист из службы доставки попал под колеса иномарки
24 января 2026 года утром в результате ДТП электровелосипедист госпитализирован. Происшествия
934
С места ДТП девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение.
23 января 2026, 22:19
На Московском шоссе в Самаре столкнулись скорая помощь и Volkswagen Polo
С места ДТП девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение. Происшествия
983
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
614
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
673
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1087
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2773
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1046
Весь список