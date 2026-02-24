В Самаре маршрутный автобус сбил девочку на переходе 

24 февраля 2026 года 08:20 в городе Самаре водитель, 1979 года рождения, управляя автобусом МАЗ (маршрут № 67), двигаясь по улице Устинова, возле д.3, допустил наезд на пешехода - девочку 2014 года рождения.

По предварительной информации, несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

С места дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений и в местах возможного появления детей. Родителям рекомендуется регулярно напоминать несовершеннолетним о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО