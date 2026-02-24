За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек

С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.

16 февраля произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома в Промышленном районе г. Самары на площади 50 кв.м. В результате пожара погибла женщина 1975 г.р., пострадали 5 человек, спасены 10 человек.

Предварительная причина пожара –аварийный режим работы электрооборудования.

17 февраля в м.р. Волжский горела квартира в многоквартирном жилом доме на площади 15 кв.м. В результате пожара погибла женщина 1947 г.р., спасены 4 человека.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

18 февраля горела квартира в многоквартирном жилом доме Красноглинском районе г. Самара на площади 10 кв.м. В результате пожара погибла женщина 1963 г.р.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

20 февраля произошел пожар в частном доме на площади 100 кв.м в с.Августовка м.р. Большечерниговский. В результате по

жара погибли мужчины 1958 г.р. и 1995 г.р.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

21 февраля горела квартира в многоквартирном жилом доме на площади 5 кв.мв г. о. Сызрань. В результате пожара

погиб мужчина 1966 г.р.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 35 раз.

Произошло 2 случая отравления угарным газом в г.о. Отрадный и Советском районе г. Самара. В результате происшествий пострадали 3 человека, включая 1 ребенка.

В обоях случаях причинами происшествий явилось нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.