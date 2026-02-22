За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 9 пожаров, в том числе:

- загорание парной в банном комплексе на площади 3 кв.м в Железнодорожном районе г. Самары.

- загорание частного дома на площади 2 кв.м в гп. Мирный м.р. Красноярский.

- загорание домашних вещей в квартире на площади 1 кв.м.в г.о. Сызрань. Погиб мужчина 1966 г.р.

-загорание домашних вещей на кухне квартиры на площади 2 кв.м в Автозаводском районе г. Тольятти.

- загорание бани на площади 30 кв.м в с. Русская Борковка м.р.Ставропольский

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 7 раз.

На водных объектах происшествий не произошло.