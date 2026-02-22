Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Италии не зачли

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Италии не зачли.

Это произошло после инцидента во время гонки на 50 километров классическим стилем: россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе результат аннулировали. Ее соперница стала девятой.

Как рассказала лыжница, объясняя свою ошибку, она была уверена, что стартует под 12-м номером, как и ее соотечественник Савелий Коростелев в мужской гонке днем ранее. По словам россиянки, Хеннинг-Доцлер не знала об этом и не держит зла.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

