Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля

23 февраля с 18:00 до 22:00 будет частично ограничено движение транспорта в историческом центре Самары. В связи с проведением праздничного мероприятия улица Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской будет недоступна для проезда личного транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.



Также для обеспечения безопасности дорожного движения 23 февраля с 14:00 до 22:00 будут запрещены остановка и стоянка транспорта на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.



Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме. Ограничительные меры не коснутся также спецмашин полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре. Более подробно ознакомиться со схемой организации дорожного движения можно в приложении.