Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Это произошло во время гонки на 50 километров классическим стилем: россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер.
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Италии не зачли
В Самарской области похолодает до -20 градусов
Россияне с марта смогут вернуть невозвратные билеты, если рейс задерживается более чем на 30 минут. В случае опоздания пассажира его обратный билет не аннулируется.
В России изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров
В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята».
Александр Рожков из Самары стал победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.
Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля
Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России.
Иван Носков поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, которые проходят лечение в госпитале
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В модельной библиотеке нацкультур Тольятти презентовали книгу Игоря Гольдина «Поэтическая формула»

208
Книга вышла в конце 2025 года в издательстве «Снежный ком» и стала 9-й в рамках проекта Ольги Вавилиной «Библиотеки Тольятти – детям» и второй книгой поэтического наследия Игоря Гольдина.

Книга вышла в конце 2025 года в издательстве «Снежный ком» и стала 9-й в рамках проекта Ольги Вавилиной «Библиотеки Тольятти – детям» и второй книгой поэтического наследия Игоря Гольдина. Об этом уникальном издательском проекте гостям встречи рассказала директор «Библиотек Тольятти" Валентина Юсупова.

В этот день гостей ожидало музыкально – поэтическое путешествие по книге И. Гольдина, и своеобразным гидом выступила Ирина Гурьянова – редактор - составитель сборника, близкий друг Игоря. Их дружба началась на Грушинском фестивале: Ирина вместе с тольяттинской командой организовывала детскую площадку «Балалайка», а Игорь Гольдин был председателем жюри. Все 20 лет после ухода Игоря Ирина Гурьянова собирала и систематизировала творческое наследие поэта. Во многом благодаря ей и меценату Ольге Вавилиной и вышли книги самарского поэта.

На вечере в библиотеке сборник стихов Игоря Гольдина «зазвучал» благодаря Сергею Нотику (Бард-радио СПб), Александру Котлярову, Виктору Воронову и Татьяне Елецкой («Самарские барды»), тольяттинскому автору и исполнителю Юрию Лившицу. Все они хорошо знали Игоря Гольдина и рассказали о певческой и актерской харизме Игоря, его дружбе с литературным «гуру» Андреем Темниковым, о режиссерской работе Игоря над спектаклем «Маугли».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

