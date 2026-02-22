В модельной библиотеке нацкультур Тольятти презентовали книгу Игоря Гольдина «Поэтическая формула»

Книга вышла в конце 2025 года в издательстве «Снежный ком» и стала 9-й в рамках проекта Ольги Вавилиной «Библиотеки Тольятти – детям» и второй книгой поэтического наследия Игоря Гольдина. Об этом уникальном издательском проекте гостям встречи рассказала директор «Библиотек Тольятти" Валентина Юсупова.

В этот день гостей ожидало музыкально – поэтическое путешествие по книге И. Гольдина, и своеобразным гидом выступила Ирина Гурьянова – редактор - составитель сборника, близкий друг Игоря. Их дружба началась на Грушинском фестивале: Ирина вместе с тольяттинской командой организовывала детскую площадку «Балалайка», а Игорь Гольдин был председателем жюри. Все 20 лет после ухода Игоря Ирина Гурьянова собирала и систематизировала творческое наследие поэта. Во многом благодаря ей и меценату Ольге Вавилиной и вышли книги самарского поэта.

На вечере в библиотеке сборник стихов Игоря Гольдина «зазвучал» благодаря Сергею Нотику (Бард-радио СПб), Александру Котлярову, Виктору Воронову и Татьяне Елецкой («Самарские барды»), тольяттинскому автору и исполнителю Юрию Лившицу. Все они хорошо знали Игоря Гольдина и рассказали о певческой и актерской харизме Игоря, его дружбе с литературным «гуру» Андреем Темниковым, о режиссерской работе Игоря над спектаклем «Маугли».

Фото: минкульт СО