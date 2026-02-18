Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции

173
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.

В рамках контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Елена Верхова посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Проверку представитель общественности начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами, отметив полноту и актуальность размещенных на них сведений.
Елена Анатольевна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.

Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.

Елена Верхова побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.
Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило.

В ходе беседы представитель Совета обратила особое внимание на необходимость соблюдения требований законодательства, недопущения фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, представитель Общественного Совета вручила посетителям РЭО специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями органов внутренних дел, в том числе, по линии Госавтоинспекции, подчеркнув преимущества получения необходимых услуг в электронном виде.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

