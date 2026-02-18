В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции

В рамках контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Елена Верхова посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Проверку представитель общественности начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами, отметив полноту и актуальность размещенных на них сведений.

Елена Анатольевна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.

Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.

Елена Верхова побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.

Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило.

В ходе беседы представитель Совета обратила особое внимание на необходимость соблюдения требований законодательства, недопущения фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, представитель Общественного Совета вручила посетителям РЭО специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями органов внутренних дел, в том числе, по линии Госавтоинспекции, подчеркнув преимущества получения необходимых услуг в электронном виде.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО