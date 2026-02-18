В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома

Сегодня в соцмедиа размещена информация о том, что 16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал мужчина.



В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.



По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО