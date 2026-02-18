В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
220
В Самарской области продолжается реализация дополнительной меры поддержки для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей, – единовременная социальная выплата на приобретение нового транспортного средства в размере до 3 миллионов рублей.

С 2024 года такой вид социальной помощи получили 29 семей региона, причем три из них — уже в 2026-м.

Инициатива реализуется в рамках регионального комплекса мер социальной поддержки семей с детьми. Сейчас действует 42 меры поддержки. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Так, губернатор Вячеслав Федорищев дал старт Десятилетию многодетной семьи, которое продлится до 2035 года. «Это очень важное для нас решение, оно идет в развитие тех поручений, которые давали Президент и Правительство РФ по поддержке многодетных семей. Нам важно усиливать каркас социальной поддержки наших жителей», — сказал ранее глава региона.

Одними из получателей выплаты стала семья Трофимовых из Новокуйбышевска. Андрей и Екатерина воспитывают 12 детей, включая троих опекаемых племянников. Это активная и дружная семья, известная в городе своим участием в общественной и волонтерской деятельности. Дети успешно учатся, занимаются творчеством и спортом.

Долгое время семья мечтала о вместительном автомобиле, который позволил бы комфортно возить детей на учебу, кружки, а также совершать совместные путешествия по региону и стране. Благодаря социальной выплате Трофимовы приобрели семиместный кроссовер.

«Искренне благодарим руководство региона за предоставленную единовременную выплату, на которую наша семья смогла приобрести вместительный, безопасный и такой необходимый автомобиль. Конечно, такая поддержка существенно улучшит нашу мобильность и качество жизни, — говорит Екатерина Трофимова. — Спасибо за большое внимание к нуждам многодетных семей и реальную помощь! Для нашей большой семьи это не просто транспорт — это новые возможности для поездок, учебы и отдыха».

В планах региона на 2026 год — помочь приобрести автомобиль десяти многодетным семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей. Это позволит продолжить системную работу по улучшению качества жизни семей с детьми и созданию комфортных условий для воспитания подрастающего поколения.

Забота о благополучии многодетных семей остается одним из ключевых направлений социальной политики Самарской области. Меры поддержки реализуются в том числе в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

