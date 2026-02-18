Жителей Самарской области пригашают стать участниками диктанта по немецкому языку «Tolles Diktat»

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Жителей Самарской области пригашают стать участниками диктанта по немецкому языку «Tolles Diktat»

196
Жителей Самарской области пригашают стать участниками диктанта по немецкому языку «Tolles Diktat»

Жителей Самарской области пригашают стать участниками диктанта по немецкому языку «Tolles Diktat»

До 28 февраля 2026 года проходит масштабная акция — Всероссийский открытый диктант по немецкому языку «Tolles Diktat». Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка. В Год единства народов России акция состоится в 14-й раз при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

«Tolles Diktat» — это открытая акция, направленная на развитие культуры грамотного письма на немецком языке, а также на популяризацию историко-культурного наследия и достижений немцев России. Первый диктант был проведен в 2013 году в Томской области, а с 2015 года акция стала ежегодным всероссийским событием. Ее цель — не только проверка знаний, но и поддержка языкового многообразия, а также сохранение культурного наследия российских немцев.

В 2025 году диктант писали более 36 тысяч человек. Это не только граждане России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья

К очному участию приглашаются школьники, преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои знания.

Тексты диктантов соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1. Дополнительно выделен уровень «А1 для малышей» («А1 für Kleine»). Полный список зарегистрированных мест проведения (школы, вузы, культурные центры) доступен на официальном сайте акции.

Любое учебное заведение, библиотека, центр встреч российских немцев или культурная организация могут стать официальной площадкой акции в своем населенном пункте. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию через форму на сайте проекта.

В Самарской области Региональный центр немецкой культуры «Надежда» зарегистрировался как открытая площадка для проведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat»/«Классный диктант». Все желающие принять участие могут обратиться на официальную страницу организации: https://vk.com/public80741544. Там уже опубликовано расписание проведения диктантов. Обязательна предварительная регистрация по телефону +79270228254 (можно написать в Телеграм) или по эл.почте: hoffnung.163@gmail.com.

Для тех, у кого нет возможности прийти на очную площадку, предусмотрен удобный онлайн-формат: 20 февраля 2026 года в 13:00 по московскому времени пройдет ежегодная онлайн-трансляция «Tolles Diktat-2026» на сайте акции: https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/.

Регистрация на трансляцию открыта до 19 февраля включительно. Кроме того, с 21 по 28 февраля 2026 года можно будет написать диктант онлайн в записи в любое удобное время.

Подробнее о правилах проведения и площадках «Tolles Diktat – 2026» можно узнать на сайте акции: https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/.

Напомним, что Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля. Главная цель праздника — сохранение культурного разнообразия и защита исчезающих языков. Эти задачи относятся к числу основных принципов государственной национальной политики, обозначенных в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, утвержденной Президентом Владимиром Путиным.

