Удостоверения новым участникам Ассоциации ветеранов СВО вручили в Самаре

В Самаре ещё 14 ветеранов специальной военной операции вступили в ряды городской Ассоциации ветеранов СВО.

Торжественная церемония вручения удостоверений состоялась в администрации Промышленного района накануне дня защитника Отечества. В церемонии приняли участие глава Промышленного района Иван Сухарев и члены Ассоциации ветеранов СВО города Самары Максим Меделяев и Ринат Калимуллин.

Новоиспеченным членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения, нагрудные знаки и подарки. В завершение торжественного мероприятия участники почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся из зоны боевых действий.

Напомним, что участники СВО и члены их семей могут обращаться по интересующим вопросам в Ассоциацию ветеранов СВО города Самары (ул. Никитинская, 4, контактные телефоны: 8 (846) 261-39-21, 8 (937) 070-00-85). Вся информация о деятельности доступна в телеграм-канале https://t.me/svoiryadomsamara/634.