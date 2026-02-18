Названы новые сроки открытия самарского планетария

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Названы новые сроки открытия самарского планетария

167
Планетарий, который возводят возле музея "Самара космическая", может открыть свои двери для посетителей в первой половине 2027 года. Такие сроки обозначил министр строительства региона Александр Фомин во время посещения стройплощадк, пишет Волга-Ньюс.

Самарский планетарий начали строить еще в мае 2023 года. Проект предусматривает возведение здания с двумя подземными и тремя надземными этажами, эксплуатируемой кровлей и и астроплощадкой для открытых наблюдений. Объект должен стать ключевым элементом музейно-выставочного комплекса, расширить его экспозиционные и образовательные возможности. Общий объем инвестиций — 1,49 млрд рублей.

По первоначальным планам, открытие должно было состояться еще в 2025 году. Но сроки перенесли.

"Простои небольшие были. Сейчас никаких сложностей нет, работы полностью восстановлены. Подготовительный этап завершен: вся необходимая документация оформлена, экспертиза пройдена в конце прошлого года. Таким образом, все административные барьеры сняты, и мы сфокусированы исключительно на производственных задачах, чтобы завершить объект в заявленные сроки", — добавил Александр Фомин.

На данный момент строители возводят стены минус первого этажа и ведут монолитные работы в подземной части здания. Их планируется завершить весной 2026 года.

Параллельно осуществляются подготовка конструкций и поставка опалубки для строительства купола планетария — одного из наиболее технологически сложных элементов проекта.

"Сегодня мы близки к выходу на нулевую отметку, то есть два этажа практически выполнили. Через месяц-полтора приступим к самому сложному — возведению купола. Это будет сфера диаметром 18 метров. Для ее формирования потребуется уникальная и сложная система опалубки. Таких работ на сегодняшний день никто не выполнял", — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юрков.

Необходимое для работы планетария оборудование также планируют доставить в Самару в ближайшее время. Сейчас, по словам главы минстроя, завершается подбор техники для видеомонтажа и проецирования. 

