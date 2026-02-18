Я нашел ошибку
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». (18+) Организаторы приглашают к участию не только профессиональных гидов, но и всех, кто занимается сохранением истории: аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, сотрудников музеев, мемориальных комплексов и архивов, педагогов и преподавателей вузов, студентов и школьников, включая участников проекта «Школа юного экскурсовода», специалистов туристско-информационных центров и учреждений культуры, а также активистов патриотических и волонтерских объединений. 
Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и формирование качественного экскурсионного контента патриотической направленности с использованием современных иммерсивных форматов. В 2026 году проект вновь приобретает международный статус, объединяя гидов, музейщиков, педагогов и молодых активистов из России и дружественных стран. География проекта охватывает граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Конкурсная кампания стартует 1 марта 2026 года и пройдет в несколько этапов. Первый этап – заявочная кампания с 1 по 15 марта 2026 года, в ходе которой участникам необходимо зарегистрироваться на платформе конкурса, предоставить технологическую карту экскурсии и видеовизитку. С 16 по 30 марта 2026 года пройдет дистанционный образовательный модуль, посвященный обучению современным методикам подачи материала и разработке экскурсий. В апреле 2026 года состоятся очные форматы, где шестьсот финалистов, включая экскурсоводов, музейщиков и юных гидов, ждут образовательные интенсивы, групповая работа и защита проектов. В мае 2026 года начнется постконкурсный этап: победители и финалисты проведут авторские экскурсии в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. 
Конкурс проводится по пяти направлениям, охватывающим различные аспекты военной истории и экскурсионного дела. Номинация «Летописец воинского подвига и славы» включает экскурсии о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Направление «Проводник в мир военной техники» объединяет маршруты, посвященные истории вооружения двух эпох. Специальная номинация «Юный хранитель памяти» создана для участников «Школы юного экскурсовода». Для менеджеров туризма и разработчиков маршрутов предусмотрена номинация «Архитектор памяти», а для представителей музейной сферы – «Мастер музейного слова».
Участников ждет насыщенная образовательная программа повышения квалификации, работа с опытными методистами и возможность внести свой вклад в развитие патриотического туризма, став «проводником смыслов» для тысяч людей. 
Конкурс реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-патриотической, образовательной и просветительской направленности, а также на формирование устойчивых ценностных ориентиров.
Подробности на официальном сайте конкурса: https://morethantrip.ru/konkurs_gid 

 

Фото: пресс-служба программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»

В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
