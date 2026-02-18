Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». (18+) Организаторы приглашают к участию не только профессиональных гидов, но и всех, кто занимается сохранением истории: аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, сотрудников музеев, мемориальных комплексов и архивов, педагогов и преподавателей вузов, студентов и школьников, включая участников проекта «Школа юного экскурсовода», специалистов туристско-информационных центров и учреждений культуры, а также активистов патриотических и волонтерских объединений.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и формирование качественного экскурсионного контента патриотической направленности с использованием современных иммерсивных форматов. В 2026 году проект вновь приобретает международный статус, объединяя гидов, музейщиков, педагогов и молодых активистов из России и дружественных стран. География проекта охватывает граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Конкурсная кампания стартует 1 марта 2026 года и пройдет в несколько этапов. Первый этап – заявочная кампания с 1 по 15 марта 2026 года, в ходе которой участникам необходимо зарегистрироваться на платформе конкурса, предоставить технологическую карту экскурсии и видеовизитку. С 16 по 30 марта 2026 года пройдет дистанционный образовательный модуль, посвященный обучению современным методикам подачи материала и разработке экскурсий. В апреле 2026 года состоятся очные форматы, где шестьсот финалистов, включая экскурсоводов, музейщиков и юных гидов, ждут образовательные интенсивы, групповая работа и защита проектов. В мае 2026 года начнется постконкурсный этап: победители и финалисты проведут авторские экскурсии в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.

Конкурс проводится по пяти направлениям, охватывающим различные аспекты военной истории и экскурсионного дела. Номинация «Летописец воинского подвига и славы» включает экскурсии о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Направление «Проводник в мир военной техники» объединяет маршруты, посвященные истории вооружения двух эпох. Специальная номинация «Юный хранитель памяти» создана для участников «Школы юного экскурсовода». Для менеджеров туризма и разработчиков маршрутов предусмотрена номинация «Архитектор памяти», а для представителей музейной сферы – «Мастер музейного слова».

Участников ждет насыщенная образовательная программа повышения квалификации, работа с опытными методистами и возможность внести свой вклад в развитие патриотического туризма, став «проводником смыслов» для тысяч людей.

Конкурс реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-патриотической, образовательной и просветительской направленности, а также на формирование устойчивых ценностных ориентиров.

Подробности на официальном сайте конкурса: https://morethantrip.ru/konkurs_gid

Фото: пресс-служба программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»