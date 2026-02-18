Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество», который пройдет в мультимедийных исторических парках с 21 по 23 февраля.

Мероприятие приурочено сразу к трем значимым событиям: 85-летию начала Великой Отечественной войны, 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Дню защитника Отечества. Впервые событийным центром фестиваля станет мультимедийный парк в Мелитополе.

В рамках проекта, реализуемого при поддержке Министерства просвещения РФ, пройдут выставки, лекции, встречи с участниками СВО, интерактивные образовательные активности.

В Самаре участники фестиваля смогут также посетить выставку живописи «Хождение по морям», тематическую экскурсию «Наши славные победы» и научиться росписи значков на тематическом мастер-классе.