Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва

В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».

В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы». Цель визита – знакомство с научно-производственной базой и проектами университета в сфере беспилотных авиационных систем.
Во встрече приняли участие ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырёв, советник директора «Группы компаний «Беспилотные систем» Андрей Покоев, генеральный директор АНО «Дирекция кампуса» Армен Аракелян, первый проректор – проректор по науке Анна Розенцвайг, заместитель ректора, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Иван Ткаченко, а также руководители подразделений университета, занимающихся разработкой беспилотных авиационных систем.
Гости посетили Научно-технологический центр композиционных материалов и Центр беспилотных систем. Они пообщались с научными сотрудниками и специалистами этих подразделений, ознакомились с их оснащением и технологическими возможностями.
Также состоялось совместное обсуждение перспективных инновационных проектов научных команд Самарского университета им. Королёва. В центре внимания оказались научно-технологические компетенции университета в области беспилотных авиационных систем, гиперспектральной съёмки и искусственного интеллекта, а также возможности их практического применения в интересах индустриального партнёра. Особое внимание было уделено разработкам гиперспектральных камер для БПЛА и их использованию при мониторинге протяжённой инфраструктуры, включая нефтепроводы и объекты топливно-энергетического комплекса, с целью повышения точности обнаружения загрязнений и снижения ложных срабатываний. 
Напомним, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и в соответствии со стратегическими национальными задачами была скорректирована специализация межвузовского кампуса  на  беспилотные роботизированные комплексы. Развитие отрасли беспилотной авиации – одна из наиболее приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны. 
«Самарский кампус «Куйбышев» – это кооперационная площадка для представителей реального сектора экономики и университетов, нацеленная на выстраивание долгосрочного сотрудничества в области технологического и кадрового развития. Инфраструктура будущего кампуса открывает широкие возможности для практической подготовки специалистов и внедрения новейших разработок, обеспечивая инновационные запросы участников отрасли. Самарский университет им. Королёва на протяжении многих лет демонстрирует ориентацию на создание востребованных на рынке технологий, а сегодняшняя встреча стала еще одним шагом к усилению кооперации с Группой компаний «Беспилотные системы» по направлению повышения надежности и эффективности мониторинга инфраструктуры, а также подготовки кадров, готовых отвечать на современные вызовы технологического прогресса», – отметил Армен Аракелян.
Дополнительно в ходе совещания обсуждались вопросы образовательного взаимодействия и подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Отмечена заинтересованность ГК «Беспилотные системы» в развитии специализированных образовательных программ, ориентированных на реальные потребности промышленности, а также в формировании сквозных траекторий подготовки кадров – от школьного и студенческого уровней до целевого обучения и стажировок. 
Андрей Покоев высоко оценил разработки и компетенции специалистов университета в области БПЛА и предложил обменяться конкретными предложениями для выстраивания сотрудничества между университетом и «Группой компаний «Беспилотные системы». В качестве одного из вариантов сотрудничества им было предложено организовать на предприятии стажировки сотрудников Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королёва, а также студентов, участвующих в работе центра.
Участники подчеркнули потенциал Самарского университета им. Королёва и межвузовского кампуса Самарской области «Куйбышев» как площадки для реализации совместных образовательных инициатив, практико-ориентированного обучения и вовлечения студентов и молодых исследователей в прикладные проекты.

 

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королёва

Теги: Самара Университет

