По итогам 2025 года качественной питьевой водой обеспечено 98,5% жителей Самары

В Самаре подведены итоги федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 2025 год относительно состояния систем централизованного водоснабжения горожан. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 98,5% населения областной столицы стабильно получают качественную питьевую воду. В 1,74% проб обнаружены микробиологические отклонения, кроме того, внимание ресурсоснабжающих организаций и других профильных служб обращено на санитарно-химические показатели в разводящей сети города – в 8,8% проб в прошлом году были обнаружены несоответствия.

Так, до 2028 года по концессионному соглашению запланированы работы на водозаборе № 3 по ул. Батайской. На Красной Глинке предстоит реконструкция насосной станции второго подъёма водозабора «Батайский» и системы водоснабжения.



«В Красноглинском и Куйбышевском районах исторически так сложилось, что холодное водоснабжение осуществлялось из подземных источников. Вода в них имеет высокую степень минерализации и высокий природный показатель жёсткости. Но мягкая волжская вода уже пришла в дома жителей этих районов. Были реализованы два масштабных проекта: «РКС-Самара» построили два водовода диаметром 600 мм в поселке Управленческом в 2024 году, а в 2025 году подключили два водовода диаметром 1000 мм для водоснабжения Куйбышевского и части Волжского районов – их построили от ул. Клинической и Горной, под дном реки Самары до НФС-3. В результате общая жесткость подаваемой воды снижена почти наполовину. Почти 200 тысяч жителей этих районов получили мягкую волжскую воду без повышенной минерализации», – отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.



Всего в 2025 году региональным Управлением Роспотребнадзора было рассмотрено 782 обращения самарцев по качеству холодной и горячей воды. Все материалы были направлены в областную прокуратуру для согласования проверок управляющих и ресурсоснабжающих организаций. За год выдано более 300 предостережений поставщикам холодной и горячей воды.

