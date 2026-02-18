Рособрнадзор: в пунктах ЕГЭ усилят безопасность из-за нападений на школы

В пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят безопасность после серии нападений на учебные заведения в последние месяцы. Об этом 18 февраля заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году, пишут "Известия".

«Действительно, в последние месяцы отмечается всплеск школьных «шутеров», и это, конечно, нас всех обязывает к тому, чтобы еще раз проверить, как работает система. Конечно же, нужно будет сделать большие акценты [на безопасности]», — сказал он, трансляция пресс-конференции опубликована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Музаев напомнил, что выездной патруль Росгвардии всегда находится рядом с пунктами проведения экзаменов (ППЭ). По его словам, за день до ЕГЭ все места сдачи будут проверены, в том числе с участием кинологов, чтобы полностью убедиться в безопасности для школьников.