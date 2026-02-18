В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог и тротуаров

Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог и тротуаров

207
С начала текущей недели для безопасности автомобилистов и пешеходов городские службы израсходовали порядка 500 тонн галита и песко-соляной смеси.

В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, общественных пространств и дворовых территорий. 

С начала текущей недели для безопасности автомобилистов и пешеходов городские службы израсходовали порядка 500 тонн галита и песко-соляной смеси.

Для обработки дорог профильные предприятия задействуют универсальные комбинированные дорожные машины. Для распределения противогололёдных материалов на них устанавливают специальное оборудование – бункеры, дозаторы и дисковые разбрасыватели.

Параллельно дорожно-коммунальные службы города готовятся к погодным изменениям. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Самара

В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
321
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
271
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
246
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
2973
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1054
