В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог и тротуаров

В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, общественных пространств и дворовых территорий.

С начала текущей недели для безопасности автомобилистов и пешеходов городские службы израсходовали порядка 500 тонн галита и песко-соляной смеси.

Для обработки дорог профильные предприятия задействуют универсальные комбинированные дорожные машины. Для распределения противогололёдных материалов на них устанавливают специальное оборудование – бункеры, дозаторы и дисковые разбрасыватели.

Параллельно дорожно-коммунальные службы города готовятся к погодным изменениям.

