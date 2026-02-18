«Мастер года»: стартовал региональный этап Всероссийского конкурса 

Всероссийский конкурс «Мастер года» служит площадкой для популяризации передовых идей в сфере образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий. Организаторы – Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

С торжественного старта отборочного и регионального этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» в Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. Она подчеркнула, что конкурс – это не только борьба за звание, но и прежде всего возможность профессионального анализа собственной работы.

«Когда готовишься к конкурсу, ты вынужден систематизировать свой опыт. Это помогает осознать собственные сильные стороны и увидеть, чему можно научиться у коллег. Высокие достижения – это гордость региона, а профессиональный рост – стратегическая ценность для педагога и, конечно, для системы образования Самарской области», – отметила Ольга Лысикова.

В рамках мероприятия состоялся открытый диалог с финалистами прошлых лет и региональными экспертами. Разговор получился практико-ориентированным: обсудили подготовку методических материалов, вопросы представления опыта участников и построения конкурсной стратегии.

Всероссийский конкурс «Мастер года» – часть федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже пять лет формирует новую культуру профессионального роста в системе СПО. В 2025 году Самарская область вошла в пятерку регионов – лидеров: более 500 преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов приняли участие в конкурсе. Финалистка, преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Наталья Петрунина, стала победителем в укрупнённой группе педагогических специальностей, получив признание профессионального сообщества.

Фото: Газета «Образование - Самарский регион»