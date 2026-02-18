В губернии повышается доступность лечения бесплодия с помощью ЭКО 

Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В губернии повышается доступность лечения бесплодия с помощью ЭКО 

212
В 2025 году в регионе благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью ЭКО родился 641 ребенок.

В 2025 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родился 641 ребенок. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и мероприятиям национального проекта «Семья». 
Работа по организации помощи семьям в рождении долгожданных малышей проводится по поддержке главы региона Вячеслава Федорищева. По его поручению в прошлом году дополнительно были выделены 516 квот для проведения процедуры ЭКО. 
«За 2025 год проведена 2301 программа ВРТ парам, у которых без помощи врачей и применения современных высоких технологий наступление беременности невозможно, - рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. - Частота наступления беременности остается выше общемировых и российских показателей – 40,4%. Данный результат возможен при командном подходе профессионалов своего дела: врачей акушеров-гинекологов рерподуктологов, эмбриологов, врачей урологов,андрологов, привлечению при необходимости смежных специалистов, при пероснализации и персонификации лечения для каждой пары. Кроме того, более чем у 2/3 пар есть «золотой запас» - криоконсервированные эмбрионы, за которыми пары придут после рождения первенцев». 
Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья, организации лечения бесплодия проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

