В губернии повышается доступность лечения бесплодия с помощью ЭКО 

В 2025 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родился 641 ребенок. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и мероприятиям национального проекта «Семья».

Работа по организации помощи семьям в рождении долгожданных малышей проводится по поддержке главы региона Вячеслава Федорищева. По его поручению в прошлом году дополнительно были выделены 516 квот для проведения процедуры ЭКО.

«За 2025 год проведена 2301 программа ВРТ парам, у которых без помощи врачей и применения современных высоких технологий наступление беременности невозможно, - рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. - Частота наступления беременности остается выше общемировых и российских показателей – 40,4%. Данный результат возможен при командном подходе профессионалов своего дела: врачей акушеров-гинекологов рерподуктологов, эмбриологов, врачей урологов,андрологов, привлечению при необходимости смежных специалистов, при пероснализации и персонификации лечения для каждой пары. Кроме того, более чем у 2/3 пар есть «золотой запас» - криоконсервированные эмбрионы, за которыми пары придут после рождения первенцев».

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья, организации лечения бесплодия проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

