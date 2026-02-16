Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС

199
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали тренажер для эрготерапии и восстановления мелкой моторики рук ReviHand («Ревихэнд»). ReviHand представляет собой аппаратно-программный комплекс (АПК) для медицинской и социально-бытовой реабилитации пациентов методами эрготерапии на основе виртуальной реальности с использованием нейронных сетей и тактильной обратной связи. АПК позволяет людям с поражениями центральной нервной системы (ЦНС) не просто тренировать движения, а заново формировать утраченные навыки повседневной жизни — от простых манипуляций рукой до осмысленных бытовых и социальных действий. Разработка велась в рамках государственного задания.

ReviHand предназначен для медицинской реабилитации пациентов с поражениями ЦНС, сопровождающимися двигательными, когнитивными нарушениями сопровождающиеся профессиональной и социально-бытовой дезадаптацией. АПК можно применять при острых нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах, нарушении высших корковых функций в том числе вследствие нейродегенеративных заболеваниях. Также данный реабилитационный комплекс может применятся при других патологических состояниях, сопровождающиеся парезами или нарушение координации верхних конечностей.

Во время занятий пациент погружен в виртуальную среду, которая имитирует знакомые жизненные ситуации: кухню, ванную комнату, гостиную. Он видит перед собой понятные и логичные задачи — взять предмет, переместить его, выполнить бытовое действие. Сценарии и уровни сложности автоматически подбираются под функциональные возможности пациента. Движения рук считываются бесконтактно с помощью оптических трекеров, а взаимодействие с виртуальными объектами подкрепляется тактильными ощущениями через специальную сенсорную перчатку. Благодаря этому у пациента возникает ощущение реального контакта с предметами, что значительно усиливает вовлеченность и естественность процесса.

«Ключевая особенность комплекса заключается в мультисенсорном подходе: зрительные образы, реальные движения и тактильная обратная связь работают одновременно, – говорит директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров. - Такое сочетание стимулирует нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи и обходные пути взамен поврежденных. В результате восстановление становится не механическим повторением упражнений, а осмысленным обучением мозга заново управлять телом и повседневной активностью».

По сравнению с традиционными методами реабилитации, ReviHand делает процесс более мотивирующим, наглядным и персонализированным. Интеллектуальные алгоритмы анализируют движения пациента и дорабатывают их до полного объема целевого движения вне зависимости от исходного двигательного дефекта. Пациент видит результат своих действий, ощущает успех и активнее включается в восстановление, а специалисты получают инструмент объективного контроля и возможность снизить нагрузку при сохранении эффективности.

В перспективе комплекс может использоваться не только в клиниках, но и в формате телереабилитации, обеспечивая приемственность и непрерывность восстановления в домашних условиях.

На данный момент разработан и протестирован опытный образец АПК. К 2027 году планируется получить полнофункциональный рабочий образец, готовый к проведению клинических испытаний.

Здравоохранение
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС
16 февраля 2026  10:56
Разработка СамГМУ позволит заново формировать утраченные навыки повседневной жизни людям с поражениями ЦНС
199
