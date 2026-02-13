Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"

Врач-терапевт терапевтического отделения Богатовской центральной районной больницы Владимир Маринин:



" Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония.



Гипертония — это хроническое состояние, при котором артериальное давление постоянно превышает нормальные значения. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к их повреждению. Со временем стенки сосудов становятся менее эластичными, появляются атеросклеротические бляшки, которые могут закупоривать сосуды. В результате нарушается кровоснабжение мозга, что вызывает инсульт.



Регулярный мониторинг артериального давления особенно важен для лиц, подверженных риску инсульта. К таким группам относятся:



люди с гипертонией

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и аритмии

люди, ведущие нездоровый образ жизни: курильщики, злоупотребляющие алкоголем, неправильно питающиеся, ведущие малоподвижный образ жизни

пациенты с сахарным диабетом, который значительно увеличивает риск развития гипертонии и инсульта.



Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления. При обнаружении повышенных показателей необходимо незамедлительно обратиться к терапевту.



Контроль артериального давления — это не только метод лечения, но и эффективная профилактика инсульта. Поддержание здорового образа жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и прохождение регулярных медицинских осмотров способствуют сохранению здоровья".

Фото: минздрав СО