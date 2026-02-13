Я нашел ошибку
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"

Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.

Врач-терапевт терапевтического отделения Богатовской центральной районной больницы Владимир Маринин:

 " Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония.

Гипертония — это хроническое состояние, при котором артериальное давление постоянно превышает нормальные значения. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к их повреждению. Со временем стенки сосудов становятся менее эластичными, появляются атеросклеротические бляшки, которые могут закупоривать сосуды. В результате нарушается кровоснабжение мозга, что вызывает инсульт.

Регулярный мониторинг артериального давления особенно важен для лиц, подверженных риску инсульта. К таким группам относятся:

люди с гипертонией
пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и аритмии
 люди, ведущие нездоровый образ жизни: курильщики, злоупотребляющие алкоголем, неправильно питающиеся, ведущие малоподвижный образ жизни
 пациенты с сахарным диабетом, который значительно увеличивает риск развития гипертонии и инсульта.

Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления. При обнаружении повышенных показателей необходимо незамедлительно обратиться к терапевту.

Контроль артериального давления — это не только метод лечения, но и эффективная профилактика инсульта. Поддержание здорового образа жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и прохождение регулярных медицинских осмотров способствуют сохранению здоровья".

 

Фото:   минздрав СО

Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
13 февраля 2026, 20:54
13 февраля 2026, 20:54
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить. Общество
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
13 февраля 2026, 14:43
13 февраля 2026, 14:43
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского... Здравоохранение
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.
12 февраля 2026, 22:45
12 февраля 2026, 22:45
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови. Здравоохранение
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
13 февраля 2026  20:17
13 февраля 2026  20:17
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
13 февраля 2026  14:43
13 февраля 2026  14:43
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.
12 февраля 2026  22:45
12 февраля 2026  22:45
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
12 февраля 2026  15:49
12 февраля 2026  15:49
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В СамГМУ удалось организовать многоуровневую систему производства индивидуальных имплантов, включая научный, образовательный, технологический, продуктовый и рыночный уровни.
12 февраля 2026  14:28
12 февраля 2026  14:28
Эндопротезы СамГМУ первыми в своей категории вошли в реестр российской промышленной продукции
В прошлом году автопарк Кошкинской центральной районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями «Лада Гранта».
12 февраля 2026  14:11
12 февраля 2026  14:11
Новые автомобили помогают в работе специалистам Кошкинской больницы
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
11 февраля 2026  20:03
11 февраля 2026  20:03
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
11 февраля 2026  18:45
11 февраля 2026  18:45
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
11 февраля 2026  15:05
11 февраля 2026  15:05
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице.
11 февраля 2026  14:42 
11 февраля 2026  14:42
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
