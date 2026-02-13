Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Вступил в силу приговор суда в отношении жительницы региона, причастной к оказанию помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина. Установлено, что, находясь на территории одного из государств Восточной Европы, она вступила в контакт 
с представителями Главного управления разведки Украины для выполнения их заданий в целях нанесения ущерба безопасности РФ.

Она осуществляла сбор и передачу информации в отношении объектов критически важной инфраструктуры, по заданию кураторов перевезла через Государственную границу РФ наушники со скрытыми печатными платами с радиоэлементами и компонентами, которые могли быть использованы для приведения в действие взрывного устройства. Кроме того, она изготовила инициирующее взрывчатое вещество с целью его использования для подготовки диверсий.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Государственная измена».

Решением апелляционной коллегии Самарского областного суда приговор первой инстанции с назначением наказания в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года, а также штрафа в размере 250 тыс. рублей оставлен без изменения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

 

Фото:  freepik.com

 

