Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 

Вступил в силу приговор суда в отношении жительницы региона, причастной к оказанию помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина. Установлено, что, находясь на территории одного из государств Восточной Европы, она вступила в контакт

с представителями Главного управления разведки Украины для выполнения их заданий в целях нанесения ущерба безопасности РФ.

Она осуществляла сбор и передачу информации в отношении объектов критически важной инфраструктуры, по заданию кураторов перевезла через Государственную границу РФ наушники со скрытыми печатными платами с радиоэлементами и компонентами, которые могли быть использованы для приведения в действие взрывного устройства. Кроме того, она изготовила инициирующее взрывчатое вещество с целью его использования для подготовки диверсий.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Государственная измена».

Решением апелляционной коллегии Самарского областного суда приговор первой инстанции с назначением наказания в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года, а также штрафа в размере 250 тыс. рублей оставлен без изменения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

