Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год

204
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Значительные работы проведены в сфере водоснабжения: реконструкция и модернизация затронули почти 287 километров сетей. Качественными услугами обеспечены более 48 тысяч человек, а для 131 тысячи жителей улучшено само качество питьевой воды. Завершено строительство и ремонт 68 объектов водоснабжения и водоотведения, включая 49 водонапорных башен в 47 населённых пунктах. 

В теплоснабжении модернизировано более 4 километров сетей, что позволило повысить качество услуги для 6,6 тысячи человек. 

Общий объем бюджетного финансирования за 2025 год составил более 4 миллиардов рублей, из которых около 810 миллионов поступило из федерального бюджета. 
В рамках реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2025 году инвестировано в объекты коммунальной инфраструктуры 2,4 млрд. рублей. За 2025 год выполнены работы по строительству, реконструкции и модернизации 13 объектов и 14,4 км сетей. 

В электросетевом хозяйстве в рамках инвестиционных программ введено в эксплуатацию почти 100 МВА трансформаторной мощности и более 763 километров линий электропередачи. Общий объём инвестиций, привлечённых в электросетевой комплекс в 2025 году, превысил 10 миллиардов рублей.

В текущем году запланирована реализация 39 мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции сетей водоснабжения протяжённостью почти 78 километров, а также 1,5 километра тепловых сетей. Бюджетное финансирование этих работ составит около 3,4 миллиарда рублей, из которых более 1,8 миллиарда поступит из федерального бюджета. Ресурсоснабжающие организации планируют инвестировать 2,6 миллиарда рублей в модернизацию 22 объектов и 10 километров сетей.

В электросетевом комплексе продолжится реализация инвестиционных программ. На 2026 год запланирован ввод 135 МВА трансформаторной мощности и почти 1270 километров линий электропередач. Общий объём финансирования этих мероприятий составит 13,7 миллиарда рублей. До 2029 года системообразующая территориальная сетевая организация ПАО «Россети Волга» направит на развитие электросетевого комплекса региона свыше 18 миллиардов рублей в рамках заключённого регуляторного соглашения. В целом по утверждённым инвестиционным программам сетевых организаций до 2029 года планируется ввести более 700 МВА трансформаторной мощности и почти 4900 километров линий электропередач.

Правительством Самарской области реализуются меры по совершенствованию системы контроля за технологическими нарушениями на объектах ЖКХ. В круглосуточном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба минэнерго и ЖКХ региона. Утверждено постановление правительства, устанавливающее единый порядок и сроки информационного обмена при авариях и инцидентах. Кроме того, внедряются современные технологии для автоматизации процессов, включая планируемое использование искусственного интеллекта и чат-бота в мессенджере MAX для оперативного информирования населения о временных ограничениях в предоставлении услуг.

Реализуемые мероприятия направлены на повышение надёжности и качества коммунальных услуг, модернизацию инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей Самарской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
13 февраля 2026, 21:20
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. Экология
41
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
13 февраля 2026, 19:38
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП. Политика
162
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
13 февраля 2026, 19:18
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». Спорт
177
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
400
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
495
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
915
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
668
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
528
Весь список