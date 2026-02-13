В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год

В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Значительные работы проведены в сфере водоснабжения: реконструкция и модернизация затронули почти 287 километров сетей. Качественными услугами обеспечены более 48 тысяч человек, а для 131 тысячи жителей улучшено само качество питьевой воды. Завершено строительство и ремонт 68 объектов водоснабжения и водоотведения, включая 49 водонапорных башен в 47 населённых пунктах.

В теплоснабжении модернизировано более 4 километров сетей, что позволило повысить качество услуги для 6,6 тысячи человек.

Общий объем бюджетного финансирования за 2025 год составил более 4 миллиардов рублей, из которых около 810 миллионов поступило из федерального бюджета.

В рамках реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2025 году инвестировано в объекты коммунальной инфраструктуры 2,4 млрд. рублей. За 2025 год выполнены работы по строительству, реконструкции и модернизации 13 объектов и 14,4 км сетей.

В электросетевом хозяйстве в рамках инвестиционных программ введено в эксплуатацию почти 100 МВА трансформаторной мощности и более 763 километров линий электропередачи. Общий объём инвестиций, привлечённых в электросетевой комплекс в 2025 году, превысил 10 миллиардов рублей.

В текущем году запланирована реализация 39 мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции сетей водоснабжения протяжённостью почти 78 километров, а также 1,5 километра тепловых сетей. Бюджетное финансирование этих работ составит около 3,4 миллиарда рублей, из которых более 1,8 миллиарда поступит из федерального бюджета. Ресурсоснабжающие организации планируют инвестировать 2,6 миллиарда рублей в модернизацию 22 объектов и 10 километров сетей.

В электросетевом комплексе продолжится реализация инвестиционных программ. На 2026 год запланирован ввод 135 МВА трансформаторной мощности и почти 1270 километров линий электропередач. Общий объём финансирования этих мероприятий составит 13,7 миллиарда рублей. До 2029 года системообразующая территориальная сетевая организация ПАО «Россети Волга» направит на развитие электросетевого комплекса региона свыше 18 миллиардов рублей в рамках заключённого регуляторного соглашения. В целом по утверждённым инвестиционным программам сетевых организаций до 2029 года планируется ввести более 700 МВА трансформаторной мощности и почти 4900 километров линий электропередач.

Правительством Самарской области реализуются меры по совершенствованию системы контроля за технологическими нарушениями на объектах ЖКХ. В круглосуточном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба минэнерго и ЖКХ региона. Утверждено постановление правительства, устанавливающее единый порядок и сроки информационного обмена при авариях и инцидентах. Кроме того, внедряются современные технологии для автоматизации процессов, включая планируемое использование искусственного интеллекта и чат-бота в мессенджере MAX для оперативного информирования населения о временных ограничениях в предоставлении услуг.

Реализуемые мероприятия направлены на повышение надёжности и качества коммунальных услуг, модернизацию инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей Самарской области.