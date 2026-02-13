Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»

В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники». Организаторы олимпиады – Министерство образования региона и фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова – приглашают к участию учеников десятых классов, которым интересны история, обществознание, литература и география.

Заявки можно подать до 3 марта 2026 года на сайте Министерства в разделе «События». Уже 17-18 марта в школах региона пройдёт первый этап: десятиклассникам предстоит написать эссе и за час раскрыть в нём одну из тем, посвящённых истории, культуре и развитию Самарской области. Сами темы школьникам объявят за полчаса до начала работы.

1 апреля организаторы объявят имена полуфиналистов. Прошедшие в следующий этап участники будут соревноваться в формате, приближенном к правилам всероссийской телевизионной олимпиады: с агонами, медалями и орденами, агонистами и теоретиками.

В мае в Самару приедет автор и ведущий передачи Юрий Павлович Вяземский, чтобы лично оценить умниц нашего региона в финале. Вместе с жюри он выберет трёх победителей и, возможно, определит дополнительных призеров. Все они смогут принять участие в федеральной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» в Москве.

Поездку на съемки организует благотворительный фонд «Эмпатия», который также выделит всем трём победителям регионального отбора из Самарской области гранты по 100 тысяч рублей, а призёрам – по 50 тысяч. Самые успешные участники, поступившие в МГИМО или вузы родного региона, будут получать ежемесячную стипендию во время учёбы на первом курсе.

В прошлом году региональный отбор прошли шестеро участников из Самары и Новокуйбышевска. Юрий Вяземский тогда поделился своими эмоциями от первого финала в регионе: «Я в восторге от самарских школьников. Никакого первого блина комом! Это было серьезное состязание. На региональных этапах можно услышать детский лепет на лужайке. Естественно, люди готовятся, но они волнуются. А здесь я приехал и увидел настоящих бойцов, сложнейший сценарий».

Фото: благотворительный фонд «Эмпатия»