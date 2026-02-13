Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»

В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».

В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники». Организаторы олимпиады – Министерство образования региона и фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова – приглашают к участию учеников десятых классов, которым интересны история, обществознание, литература и география. 
Заявки можно подать до 3 марта 2026 года на сайте Министерства в разделе «События». Уже 17-18 марта в школах региона пройдёт первый этап: десятиклассникам предстоит написать эссе и за час раскрыть в нём одну из тем, посвящённых истории, культуре и развитию Самарской области. Сами темы школьникам объявят за полчаса до начала работы. 
1 апреля организаторы объявят имена полуфиналистов. Прошедшие в следующий этап участники будут соревноваться в формате, приближенном к правилам всероссийской телевизионной олимпиады: с агонами, медалями и орденами, агонистами и теоретиками. 
В мае в Самару приедет автор и ведущий передачи Юрий Павлович Вяземский, чтобы лично оценить умниц нашего региона в финале. Вместе с жюри он выберет трёх победителей и, возможно, определит дополнительных призеров. Все они смогут принять участие в федеральной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» в Москве. 
Поездку на съемки организует благотворительный фонд «Эмпатия», который также выделит всем трём победителям регионального отбора из Самарской области гранты по 100 тысяч рублей, а призёрам – по 50 тысяч. Самые успешные участники, поступившие в МГИМО или вузы родного региона, будут получать ежемесячную стипендию во время учёбы на первом курсе.
В прошлом году региональный отбор прошли шестеро участников из Самары и Новокуйбышевска. Юрий Вяземский тогда поделился своими эмоциями от первого финала в регионе: «Я в восторге от самарских школьников. Никакого первого блина комом! Это было серьезное состязание. На региональных этапах можно услышать детский лепет на лужайке. Естественно, люди готовятся, но они волнуются. А здесь я приехал и увидел настоящих бойцов, сложнейший сценарий».

 

Фото: благотворительный фонд «Эмпатия»

Теги: Самара

Новости по теме
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
13 февраля 2026, 17:48
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в... Общество
19
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
13 февраля 2026, 17:24
Сезон любви в Самарском океанариуме
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум». Общество
86
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
13 февраля 2026, 17:10
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей. Сельское хозяйство
111
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
387
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
482
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
848
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
660
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
513
Весь список