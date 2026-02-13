«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»

14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В Самарской области старты состоятся в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Безенчукском, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районе.

Центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки». (18+)

Для участия в гонке понадобятся паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС, медицинский допуск (либо расписка об ответственности за свое здоровье для участников старше 18 лет).

Получить стартовый номер можно в комиссии по допуску 14 февраля с 8:30.

Расписание стартов на «Чайке»:

10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км

10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км

10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км

11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км

11:40 Церемония открытия

12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км

12:10 Церемония награждения

13:00 Закрытие мероприятия

Участников и болельщиков ждут творческие выступления, массовая зарядка, интерактивные площадки, гигантская раскраска, моментальные фото, катание на собачьих упряжках, мастер-классы по гонкам дронов, информационная площадка ГТО, фотовыставка «СВОи», горячий чай и полевая кухня.

В честь Года единства народов России Дом дружбы народов Самарской области представит уникальную выставку «Многонациональная губерния».

Проведите утро субботы весело и активно!

Фото: Самарский спорт