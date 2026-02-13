Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»

14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».

14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В Самарской области старты состоятся в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Безенчукском, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районе.

Центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки».  (18+)

Для участия в гонке понадобятся паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС, медицинский допуск (либо расписка об ответственности за свое здоровье для участников старше 18 лет).

Получить стартовый номер можно в комиссии по допуску 14 февраля с 8:30.

Расписание стартов на «Чайке»:

10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км
10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км 
10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км
11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км
11:40 Церемония открытия
12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км
12:10 Церемония награждения
13:00 Закрытие мероприятия 

Участников и болельщиков ждут творческие выступления, массовая зарядка, интерактивные площадки, гигантская раскраска, моментальные фото, катание на собачьих упряжках, мастер-классы по гонкам дронов, информационная площадка ГТО, фотовыставка «СВОи», горячий чай и полевая кухня.

В честь Года единства народов России Дом дружбы народов Самарской области представит уникальную выставку «Многонациональная губерния».

Проведите утро субботы весело и активно! 

 

Фото:   Самарский спорт

Теги: Самара

